18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:15

Активисты Полюстрово сформулировали свои претензии относительно развития квартала 24-27

фото ЗакС политика Активисты Полюстрово сформулировали свои претензии относительно развития квартала 24-27

Годами борющиеся со свалками и добивающиеся благоустройства жители квартала 24-27 в Полюстрово записали видеообращение, в котором комплексно перечислили то, что их не устраивает в сегодняшнем облике территории. Претензии артикулировал Глеб Панов. С 2016 года, отмечается в видеоролике, никуда не делись свалочные массы высотой с пятиэтажный дом - даже несмотря на обеспокоенность проблемой губернатора Александра Беглова, выраженную в прошлом году.

"Особенно возмущает тот факт, что город получил в бюджет более 3 млрд рублей на строительство многоквартирных домов. Их у нас построено семь, но до сих пор ничего не сделано ни по социальной инфраструктуре, ни по благоустройству, ни по дорожно-транспортной инфраструктуре, власть бездействует. По сути, свалочные массы разгребали только под новое строительство", - отмечает Панов.

Кроме того, жителей возмущает, что предлагаемый ими проект сквера профильный комитет Смольного отклонил, а взамен проектом квартала предусматривается высадка деревьев прямо под линиями электропередач, что для новоселов совершенно неприемлемо. Видеообращение заканчивается напоминанием о том, что все перечисленные проблемы годами наблюдаются не на отшибе, а в пятнадцати минутах езды до исторического Петроградского района.

Ранее депутат ЗакСа Надежда Тихонова предложила ввести мораторий на строительство нового жилья в соседнем квартале 25-26. По ее мнению, территория развивается неравномерно: жилья становится больше, а строительство социальных объектов "пробуксовывает", в частности, из-за того, что земля находится в собственности у Минобороны.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:00 В Петербурге погиб 45-летний биолог, работавший над вакциной от коронавируса

17:15 Активисты Полюстрово сформулировали свои претензии относительно развития квартала 24-27

16:30 Со следующей недели в Петербурге стартует вакцинация соцработников

15:45 Главой петербургского отделения КПРФ избрали 38-летнего Романа Кононенко

15:00 Политолог Рогов: Путин не пытается быть убедительным для тех, кто информирован

14:15 На новой акции протеста в Минске массово задерживают граждан

13:30 Удальцова раздражает, что Путина не спрашивают о гонениях на левых политиков

12:45 Депутаты Мосгордумы обратились в СК из-за новых сведений об отравлении Навального

12:00 К созданию дизайн-кода Мурманска региональные власти хотят привлечь Артемия Лебедева

11:15 Почти у 29 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3759 случаев

10:25 В Петербурге задержали двух школьниц, затушивших Вечный огонь

19 декабря, 17:57 РПЦ обсудит со Смольным передачу двух жилых домов у Александро-Невской лавры

19 декабря, 16:52 120 учителей в Петербурге и Ирина Потехина привились от коронавируса

19 декабря, 15:38 Смольный добавит 321 млн рублей на закупку лекарств для COVID-больных

19 декабря, 14:50 Смольный выделил почти 40 млн рублей из резервов на закупку пульсоксиметров для скорых

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru