Активисты Полюстрово сформулировали свои претензии относительно развития квартала 24-27

Годами борющиеся со свалками и добивающиеся благоустройства жители квартала 24-27 в Полюстрово записали видеообращение, в котором комплексно перечислили то, что их не устраивает в сегодняшнем облике территории. Претензии артикулировал Глеб Панов. С 2016 года, отмечается в видеоролике, никуда не делись свалочные массы высотой с пятиэтажный дом - даже несмотря на обеспокоенность проблемой губернатора Александра Беглова, выраженную в прошлом году.

"Особенно возмущает тот факт, что город получил в бюджет более 3 млрд рублей на строительство многоквартирных домов. Их у нас построено семь, но до сих пор ничего не сделано ни по социальной инфраструктуре, ни по благоустройству, ни по дорожно-транспортной инфраструктуре, власть бездействует. По сути, свалочные массы разгребали только под новое строительство", - отмечает Панов.

Кроме того, жителей возмущает, что предлагаемый ими проект сквера профильный комитет Смольного отклонил, а взамен проектом квартала предусматривается высадка деревьев прямо под линиями электропередач, что для новоселов совершенно неприемлемо. Видеообращение заканчивается напоминанием о том, что все перечисленные проблемы годами наблюдаются не на отшибе, а в пятнадцати минутах езды до исторического Петроградского района.

Ранее депутат ЗакСа Надежда Тихонова предложила ввести мораторий на строительство нового жилья в соседнем квартале 25-26. По ее мнению, территория развивается неравномерно: жилья становится больше, а строительство социальных объектов "пробуксовывает", в частности, из-за того, что земля находится в собственности у Минобороны.

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