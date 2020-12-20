В Петербурге погиб 45-летний биолог, работавший над вакциной от коронавируса

В Петербурге. во дворе по Замшиной улице нашли тело 45-летнего раздетого мужчины со следами падения с высоты, передает "Интерфакс". Как сообщают источники агентства, им оказался Александр Каганский - биолог с мировой известностью. Он участвовал в разработках лекарства от онкологических заболеваний, работал, в том числе, с нобелевским лауреатом Питером Хиггсом, а в последнее время трудился в Шотландии над вакциной от коронавируса.

Telegram-канал Mash утверждает, что Каганский приехал в Петербург почтить память умерших родителей и остановился для этого у своего школьного приятеля. Тот, в свою очередь, силовой конфликт с погибшим отрицает, настаивая на версии суицида.