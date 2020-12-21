18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:53

Свыше 20 стран ограничили авиасообщение из-за нового штамма коронавируса

фото ЗакС политика Свыше 20 стран ограничили авиасообщение из-за нового штамма коронавируса

Более 20 стран установили ограничения на авиаперелёты после того, как в Великобритании и некоторых государствах Европы был обнаружен новый, мутировавший, штамм COVID-19, информирует "Би-би-си"

Полёты в "туманный Альбион" прервали Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Израиль, Иран, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Марокко, Нидерланды, Румыния, Турция, Хорватия, Финляндия, Франция, Чили, Чехия, Швейцария, Эстония. Собирается присоединиться к перечню и Швеция.

Россия пока не прерывала сообщение с Британией. В оперштабе известили, что держат ситуацию "на контроле".

О том, что в Англии был выявлен новый, более заразный, штамм коронавируса, 14 декабя сообщил глава местного минздрава Мэтт Хэнкок. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:47 Коронавирус вынудил Россию приостановить авиасообщение с Британией

14:28 Эргашев рассказал о пополнении коечного фонда в Петербурге

13:53 Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский заразился COVID-19

13:15 "Огромная нагрузка на систему здравоохранения ощущается везде": Псковский губернатор - о своём лечении от COVID-19

12:30 Романов добивается допуска в ковидные больницы близких недееспособных инвалидов

11:08 Коронавирусом заразилось рекордное количество россиян - почти 30 тысяч человек

20 декабря, 16:30 Со следующей недели в Петербурге стартует вакцинация соцработников

20 декабря, 11:15 Почти у 29 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3759 случаев

19 декабря, 16:52 120 учителей в Петербурге и Ирина Потехина привились от коронавируса

19 декабря, 15:38 Смольный добавит 321 млн рублей на закупку лекарств для COVID-больных


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:25 Путин утвердил состав Госсовета

15:05 31 декабря сделали выходным днем для петербуржцев

14:47 Коронавирус вынудил Россию приостановить авиасообщение с Британией

14:28 Эргашев рассказал о пополнении коечного фонда в Петербурге

14:20 Муниципал: МО "Ланское" объявило конкурс на должность главы местной администрации

13:54 Иркутские бизнесмены поставили виселицу к зданию областного правительства

13:53 Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский заразился COVID-19

13:25 В топ-7 самых посещаемых музеев РФ 2020 года вошли шесть "петербуржцев"

13:15 "Огромная нагрузка на систему здравоохранения ощущается везде": Псковский губернатор - о своём лечении от COVID-19

12:59 Плотину Гаусмана в Сестрорецке могут признать объектом культурного наследия

12:41 Петербуржцам начали приходить обещанные Путиным "новогодние" выплаты на детей

12:38 Под иском за отставку Беглова подписались больше сотни петербуржцев

12:30 Романов добивается допуска в ковидные больницы близких недееспособных инвалидов

12:11 Станция "Маяковская" закроется 10 января на годовой ремонт

11:59 Поправка Боярского и Хинштейна обяжет соцсети выявлять и блокировать запрещенный контент

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru