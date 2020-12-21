"Ласточка" свяжет Петербург с Тихвином

Начиная с 28 декабря на скоростном поезде "Ласточка" можно будет добраться из Петербурга в Тихвин, уведомили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Согласно маршрутной карте предусмотрены остановки в девяти населённых пунктах: Мга, Волховстрой-1, Волховстрой-2, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылёво и Костринский.

Каждая "Ласточка" будет состоять из пяти вагонов.

Напомним, скоростные поезда "Ласточка" предназначаются для осуществления пригородных пассажирских перевозок на железных дорогах России, оборудованных высокими и низкими платформами. Максимальная скорость движения поезда - 160 км/ч.