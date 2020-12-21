Коронавирусом заразилось рекордное количество россиян - почти 30 тысяч человек

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось рекордное количество россиян: COVID-19 подтвердился у 29 350 человек, проинформировали в оперативном штабе. Всего же на сегодняшний день известно о 2 877 727 заболевших с начала пандемии.

Зарегистрировано 493 летальных исхода. За всё время с момента распространения инфекции её жертвами стали 51 351 заражённый.

Излечились при этом ещё 19 705 граждан, общее количество выздоровевших пациентов достигло отметки 2 295 362.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зафиксировано в Москве — 7 797, Петербурге — 3 752, Московской области — 1 523, Нижегородской области — 501.