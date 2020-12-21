Дерипаска нуждается в законе, который бы наказывал за "провоцирование санкций"

Российский крупный бизнесмен Олег Дерипаска выступил с предложением к законотворцам, считая, что за "провоцирование санкций" против России следует запретить и ввести за него уголовную ответственность. По всей видимости, имеются в виду экономические санкции со стороны западных стран, которые действуют с 2014 года - начиная с присоединения Крыма. Для миллиардера действия российских граждан и организаций, подпадающие под определение "провоцирования", равноценны измене Родине.

"Если задуматься повнимательней, то санкции – это орудие самой настоящей современной гибридной войны. Ничем, кстати, не лучше, чем те же бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи. Даже, наверное, приносящие больший ущерб для мирного населения", - написала он в своем Telegram-канале.

Напомним, что за "крымскими" санкциями в том же 2014 году последовали "донбасские", на которые Россия решила ответить продуктовым эмбарго, запретив ввоз на свой рынок продуктов питания из ряда западных стран.