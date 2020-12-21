Станция "Маяковская" закроется 10 января на годовой ремонт

Начиная с 10 января 2021 года станция метро "Маяковская" будет закрыта на капитальный ремонт, оповестили в пресс-службе городской подземки.

Работы будут вестись в вестибюле и на наклонном ходу станции. Тендер на сумму 385 млн рублей ранее выиграла компания "Ленспецавтоматика".

Несмотря на ремонт, переход с третьей на первую линии ограничивать будут: оба вестибюля станции "Площадь Восстания" будут функционировать в обычном режиме.

Все работы на станции должны быть завершены до 10 декабря 2021 года.

Следует напомнить, что сроки ремонта данной станции петербургской подземки постоянно сдвигались. Изначально "Маяковской" собирались заняться в 2019 году, затем - в 2020 году. В последний раз конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.