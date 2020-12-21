Романов добивается допуска в ковидные больницы близких недееспособных инвалидов

Петербургский депутат из Госдумы Михаил Романов считает, что недееспособные инвалиды, заразившиеся коронавирусом, должны иметь право на сопровождение родственников в инфекционных больницах, независимо от возраста больных. В официальных обращениях он призывает Минздрав и Роспотребнадзор выработать единый стандарт правил ухода за этой категорией пациентов, которые, по мнению Романова, нуждаются в особой заботе и особом режиме. Он апеллирует к недавнему случаю с 19-летним инвалидом с COVID-19, к которому не пустили близких и который в результате пострадал от неподобающего ухода.

"Зачастую инфекционные реанимации и отделения большинства больниц не оборудованы специальными кроватями для инвалидов, из-за чего особые больные могут испытывать дополнительные страдания, сутками находясь в одном и том же положении. Также нередко в больницах отсутствует необходимая для инвалидов инфраструктура санузлов, что сильно отягчает быт таких пациентов", - сетует депутат.

По его словам, высокая загруженность медперсонала приводит к тому, что имеющиеся болезни у инвалидов с коронавирусом обостряются, а усугубляется общее состояние неизбежным стрессом из-за непривычных условий. Между тем, отмечает единоросс, нельзя сказать, что в коронавирусные больницы пускают только медперсонал.

"С учетом того, что в большинстве больниц организована волонтерская помощь, то есть доступ посторонних все равно имеется, целесообразно и необходимо, чтобы была организована возможность пребывания в инфекционных отделениях лиц, сопровождающих инвалидов, с учетом строгого соблюдения правил красных зон, масочно-перчаточного режима и т.д.", - гласит вывод Романова.