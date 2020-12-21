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12:38

Под иском за отставку Беглова подписались больше сотни петербуржцев

фото ЗакС политика Под иском за отставку Беглова подписались больше сотни петербуржцев

В Городской суд Петербурга 21 декабря подали иск с требованием отправить в отставку губернатора Александра Беглова из-за вопросов к его декларации о имуществе и доходах за 2019 год, сообщил ЗАКС.Ру исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Пивоваров утверждает, что глава города не задекларировал дачу в поселке Комарово, в которой проживает. Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости, собственник этого объекта - администрация губернатора Петербурга. Директор "Открытки" отметил, что только на охрану дачи в 2019 году из бюджета ушло 8,6 млн рублей.

Исковое заявление стало ответом на претензии Беглова к декларациям о доходах нескольких муниципальных депутатов, после которых как минимум четверо мундепов лишились мандатов. Член "Открытой России" Светлана Уткина рассказала, что с нее сняли полномочия из-за неуказанного нулевого банковского счета мужа и незадекларированного налогового вычета в размере 705 рублей.

- Честно говоря, думаю, что шансов на победу у нас не так много. Но важно, чтобы губернатор понимал, что его действия имеют ответный характер. Если человек за формальные нарушения отнимает у людей мандаты, то, как человек совести - а он об этом говорит публично - он должен уйти сам. Его нарушения существенно больше, - заявил Пивоваров.

За неделю под иском подписались 108 человек. Большинство из них - депутаты муниципальных советов Петербурга. По словам Пивоварова, заявление поддержали также общественные активисты Красимир Врански и Ярослав Костров.


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