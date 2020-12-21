Петербуржцам начали приходить обещанные Путиным "новогодние" выплаты на детей

Петербургским семьям начали поступать обещанные Владимиром Путиным выплаты на детей до 8 лет, делится "Фонтанка".

Сегодня многие горожане обнаружили на своих банковских картах прибавление в размере 5 тысяч рублей.

"Сделаем нашим детям подарок <...> Простой, скромный. Но, тем не менее, всем семьям, где есть дети до семи лет [включительно], всем выплатим по 5 тысяч рублей", - поручил президент в ходе своей ежегодной пресс-конференции, прошедшей 17 декабря.

Уже 18 декабря правительство объяснило порядок получения дополнительной выплаты. За сутки россияне подали более ста тысяч заявлений, однако большая часть граждан должна получить деньги автоматически - в случае, если они уже пользовались программами поддержки населения.