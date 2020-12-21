"Огромная нагрузка на систему здравоохранения ощущается везде": Псковский губернатор - о своём лечении от COVID-19

Лечащийся от коронавирусной инфекции глава Псковской области Михаил Ведерников поделился впечатлениями от болезни и поделился ощущениями от общей обстановки вокруг.

"Первые признаки недомогания я почувствовал во время рабочей поездки в Москве, поэтому изолироваться вынужден был здесь, тут же сдавал тест и вызывал врача. Справедливости ради хочу отметить, что огромная нагрузка на систему здравоохранения ощущается везде", - рассказал Ведерников в ходе своего еженедельного отчета.

Управленец отметил, что "сроки обработки тестов, прихода врача не всегда выдерживаются", однако, по его мнению, относиться к этому следует с пониманием - только если речь не идет о грубых нарушениях.

Ведерников сообщил также, что в целом чувствует себя довольно сносно.

"Но болезнь крайне неприятная: двусторонняя пневмония, сильные приступы кашля, высокая температура, сильные головные боли – всё это не проходит уже на протяжении недели. Удовольствие сомнительное, поэтому я очень прошу вас, берегите себя и своё здоровье", - напутствует губернатор.

Добавим также, во вверенном ему регионе известно о почти 20 тысячах заболевших с начала пандемии, излечились при этом более 9 тысяч человек, а скончались 95.