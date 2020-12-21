В топ-7 самых посещаемых музеев РФ 2020 года вошли шесть "петербуржцев"

Министр культуры Ольга Любимова подвела итоги "коронавирусного" 2020 года, в котором подведомственные ей учреждения вынуждены были адаптироваться к новому режиму работы. В рейтинге самых посещаемых в стране объектов широко представлены те, что имеют петербургскую "прописку".

"Среди музеев топ-7: Петергоф, Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Царское село, музей-заповедник "Павловск" и Пушкинский музей. Среди театров: Мариинский театр, Новосибирский театр оперы и балета, Малый театр России, театр им. Вахтангова, Большой театр, МХАТ им. Чехова, МХТ им. Горького", - цитирует чиновницу ТАСС.

Даже притом, что театры с марта по август были закрыты для посещения, по итогам года некоторым из них удалось выдержать впечатливший Любимову график работы. Например, столичная филармония дала за отчетный период более 900 живых концертов.

"Это невероятная гордость в первую очередь за наши творческие коллективы, которые несмотря ни на что, включая шахматную рассадку и другие ограничения и правила, собрались, вышли и дали такой результат", - подчеркнула глава министерства.