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13:54

Иркутские бизнесмены поставили виселицу к зданию областного правительства

фото ЗакС политика Иркутские бизнесмены поставили виселицу к зданию областного правительства

У здания правительства Иркутской области протестующие предприниматели, недовольные экономической политикой властей в условиях пандемии и сопутствующих ей антивирусных ограничений, установили инсталляцию в виде муляжа деревянной виселицы. Акцию осветило сообщество "Инцидент | Иркутск".

На виселице закрепили манекен, который одновременно стоял на табуретке. К его туловищу приделали таблички с надписями "бизнес", "налоги", "кредиты", "электроэнергия".

Возле "арт-объекта" встали с одиночными пикетами на расстоянии друг от друга несколько демонстрантов. На их плакатах содержались надписи "Бизнес умирает", "Нет бизнеса, нет налогов, нет бюджета". О задержаниях ничего не сообщается, хотя на фотографиях полицейских показано в разы больше, чем пикетчиков.

Фото: "Инцидент | Иркутск" / ВКонтакте

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