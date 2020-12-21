Коронавирус вынудил Россию приостановить авиасообщение с Британией

Сегодня в полночь Россия вынужденно на неделю прервёт авиасообщение с Великобританией, информирует РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление оперштаба.

Днём ранее английские власти известили о "выходе из-под контроля" нового штамма коронавируса, обнаруженный в начале декабря. Как следствие - в Лондоне и на юго-востоке страны установлен максимальный уровень ограничений, гражданам запрещено принимать гостей.

После этого свыше 20 иностранных государства прекратили полёты в "туманный Альбион".

Всего COVID-19 подхватили более 2 млн жителей острова, умерли при этом более 67 тысяч человек.