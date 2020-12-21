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15:05

31 декабря сделали выходным днем для петербуржцев

фото ЗакС политика 31 декабря сделали выходным днем для петербуржцев

Петербургский губернатор Александр Беглов решил перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е число и тем самым освободить для горожан день, предшествующий новогодней ночи, от работы. Для государственных организаций это распоряжение носит обязательный характер, для частных - рекомендательный.

"Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное - встречать Новый год дома", - цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

Тремя днями ранее на аналогичный шаг пошли власти Ленинградской области, а до того - Мурманская и Архангельская области, Карелия и НАО.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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