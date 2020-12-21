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Поправки в Конституцию

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15:25

Путин утвердил состав Госсовета

фото ЗакС политика Путин утвердил состав Госсовета

Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий состав Государственного совета и опубликованный на официальном портале правовой информации. В орган вошло более ста человек, среди которых - руководители регионов, лидеры думских фракций, президентские полпреды, а также главы общественных организаций "Федерация независимых профсоюзов России" и "Российский союз промышленников и предпринимателей". Путин стал председателем Госсовета.

Госсовет раньше был совещательным органом, помогавшим президенту взаимодействовать со всеми ветвями власти. Принятые в июле поправки в Конституцию были призваны повысить его влияние: теперь Госсовет должен также определять основные направления внутренней и внешней политики.

Сам Путин в марте, отвеча на вопросы о смысле поправок, заявлял, что не собирается возглавлять Госсовет. Он говорил, что это будет "означать ситуацию двоевластия в стране" и он не хочет идти "на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать".

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