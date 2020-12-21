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15:57

Льготники Петербурга и Ленобласти смогут бесплатно пользоваться транспортом двух регионов

фото ЗакС политика Льготники Петербурга и Ленобласти смогут бесплатно пользоваться транспортом двух регионов

Начиная с 2021 года жители Петербурга и Ленинградской области, обладающие правом льготного проезда на общественном транспорте, смогут воспользоваться им в обоих регионах, а не только в своем, передает пресс-служба Смольного. Документ, устанавливающий новый порядок, который будет действовать как минимум до конца 2023 года, подписал петербургский губернатор Александр Беглов. Право льготного проезда дается ветеранам труда, реабилитированным гражданам, пенсионерам и школьникам из многодетных семей, в том числе приемных.

"Проезд граждан перечисленных льготных категорий осуществляется на основании льготных проездных документов, выданных Санкт‑Петербургом и Ленинградской областью. Оплата перевозки осуществляется на основании данных автоматизированного учета поездок", - говорится в сообщении.

К услугам льготников - 453 маршрута в Петербурге и 667 в области.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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