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16:28

В Калининском районе началась вакцинация бюджетников от COVID-19

фото ЗакС политика В Калининском районе началась вакцинация бюджетников от COVID-19

На баланс Калининского района поступило 100 двухкомпонентных доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), поэтому уже сегодня 10 социальных работников смогут пройти плановую вакцинацию, поделились в комитете по здравоохранению.

Привиться препаратом можно в отделении №41 городской поликлиники №112, в то же время оказывать аналогичные услуги готовы ещё три медицинских точки: в горполиклиниках №54, №86 и №96.

Первыми действие вакцины на себе опробуют сотрудники бюджетной сферы - учителя, медики и соцработники.

Всего в городе на Неве привиться от COVID-19 можно будет в 20 пунктах, открытых во всех районах.

Напомним также, в конце прошлой недели вакцинация началась в Выборгском районе, однако из 25 человек не менее двух было отправлено домой.

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