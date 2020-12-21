18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:37

Навальный позвонил герою расследования о своем отравлении, прикинувшись помощником Патрушева

фото ЗакС политика Навальный позвонил герою расследования о своем отравлении, прикинувшись помощником Патрушева

Политик Алексей Навальный, расследование об отравлении которого стало хитом YouTube на прошлой неделе, за несколько часов до выхода популярного ролика позвонил одному из его героев, представившись помощником главы Совбеза Николая Патрушева. Оппозиционер попытался выведать у одного из предполагаемых членов команды, упомянутой в расследовании об отравлении, подробности операции и узнать его мнение о качестве проделанной работы. По утверждению Навального, его собеседником может являться Константин Кудрявцев, который стал единственным из всех героев журналистского расследования, кто взял трубку, и разговор об обстоятельствах происшествия с ним занял 45 минут. Фрагменты беседы появились на канале Навального сегодня, 21 декабря.

Главной причиной неудачи "операции в Томске", стала, по по мнению собеседника Навального, экстренная посадка самолета в Омске, а вторая по значимости причина - своевременные действия медиков скорой помощи, вколовших антидот Навальному в аэропорту. Собеседник политика также рассказал о судьбе вещей, изъятых у него в процессе госпитализации: в последний раз он видел их в руках местных силовиков, и одежду неоднократно обрабатывали раствором, чтобы устранить следы вещества.

Напомним, отравление случилось в Сибири 20 августа и привело к коме Навального. Согласно материалам международного журналистского расследования, за Навальным следом несколько раз ездила по России команда медиков и химиков, связанных с ФСБ. Президент Владимир Путин назвал расследование легализацией материалов американских спецслужб и признал факт слежки за Навальным, объяснив ее связанностью политика с иностранной разведкой. Лидеры стран Евросоюза утверждают, что россиянина отравили ядом из группы нервно-паралитических веществ "Новичок".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:28 На Лубянке задерживают пикетчиков, вышедших с плакатами об отравлении Навального

20:03 Полиция заплатит петербургским феминисткам по 10 тысяч рублей за превентивное задержание

19:57 Петербургские коммунисты омолодили лицо партии

19:52 НКО Пивоварова "Открытый Петербург" внесли в список иноагентов

19:20 Соболь задержали возле дома, в котором живет герой расследования об отравлении Навального

18:59 В планы Смольного входит ежегодное благоустройство 12 общественных пространств

18:48 Около 200 медиков из Ленобласти опробовали на себе вакцину "Спутник V"

18:43 Беглов: Очень важно, чтобы врачи продолжали выдавать бесплатные препараты и после Нового года

18:05 Мишустин подписал распоряжение о предоставление Белоруссии кредита на 1 млрд долларов

17:58 Мэр Екатеринбурга переходит на работу в областное правительство

17:36 Фургал попросил для себя и других арестантов прививку от COVID-19

17:14 В РПЦ рассчитывают на передачу в ее ведение всего Монастырского острова

17:00 Смольный установил дополнительные выплаты для медиков, работающих с коронавирусом

16:37 Навальный позвонил герою расследования о своем отравлении, прикинувшись помощником Патрушева

16:28 Боярский: Соцсети пока не будут наказывать за незаблокированный контент

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru