Смольный установил дополнительные выплаты для медиков, работающих с коронавирусом

Петербургские медики, тесно работающие с больными коронавирусной инфекцией горожанами, получат дополнительные выплаты стимулирующего характера: соответствующее постановление подписал градоначальник Александр Беглов.

В документе указывается, что врачам скорой помощи выделят 1730 рублей за нормативную смену, средний медперсонал получит 865 рублей, младший медперсонал - 660 рублей, водители скорой помощи - 395 рублей, врачи - 2115 рублей, средний медперсонал в стационарах - 1020 рублей, остальные сотрудники - 107 рублей.

Добавим также, в 2021 году власти продлили выплаты российским медикам, занимающимся сдерживанием распространения COVID-19. Механизм начисления денег при этом будет обновлён, что поможет исключить несогласованность в действиях федеральных и региональных властей.

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