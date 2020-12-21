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17:14

В РПЦ рассчитывают на передачу в ее ведение всего Монастырского острова

фото ЗакС политика В РПЦ рассчитывают на передачу в ее ведение всего Монастырского острова

Желательным развитием событий для Русской православной церкви станет передача ей всего Монастырского острова, занимаемого Александро-Невской лаврой, а не только отдельных храмов, считает епископ Кронштадтский Назарий, на которого ссылается ТАСС. Церковный деятель напомнил, что на территории лавры работают духовное училище, духовная академия, психбольница и гаражные помещения.

"Остров, который называется и назывался раньше Монастырский, он должен быть в ведении церкви - конечно, не закрыт для горожан и для гостей города, но он должен быть под единым управлением. Конечно, если решать вопрос таким образом, то это было бы самое лучшее решение", - приводятся его слова.

По оценке Назария, проблема существует давно, а заговорили о ней предметно только в связи с предстоящей реставрацией зданий лавры, которую, в свою очередь, приурочили к празднованию 800 годовщины со дня рождения князя Александра Невского.

В начале декабря президент Владимир Путин в беседе с предстоятелем РПЦ Кириллом вспомнил о зданиях лавры, которые "надо бы вернуть РПЦ". 11 декабря РПЦ подала заявку на передачу ей Благовещенской церкви. Позже стало известно, что Смольный собирается передать в ведение РПЦ пять квартир в одном доме на Октябрьской набережной и еще две – в другом.

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