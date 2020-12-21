Фургал попросил для себя и других арестантов прививку от COVID-19

Пребывающий под арестом экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал попросил членов Общественной наблюдательной комиссии поднять вопрос о вакцинации всех постояльцев СИЗО, информирует "Интерфакс", ссылаясь на полученную от представительницы ОНК Марины Литвинович информацию.

"Являясь по профессии врачом, Фургал очень обеспокоен ростом заболеваемости COVID в СИЗО, считает, что в условиях скученности все люди неизбежно заболеют. Поскольку сам Фургал находится в зоне риска (у него есть хроническое заболевание), он хочет поскорее сделать прививку от коронавируса, так как в „Лефортово" нет ни КТ, никакой иной специальной помощи, и поэтому риск велик. Попросил нас как членов ОНК инициировать вопрос о необходимости привить от COVID всех находящихся в СИЗО", - поделилась Литвинович.

По словам Фургала, коронавирусом переболело множество арестантов.

Кроме того, в изоляторе бывшему управленцу отказывают в предоставлении медпомощи: сам он считает это давлением следствия.

Фургал, напомним, находится в СИЗО по обвинению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и считает дело политически мотивированным, поскольку ещё до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора.