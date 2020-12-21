Соболь задержали возле дома, в котором живет герой расследования об отравлении Навального

Политика, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали возле дома, в котором живет герой недавнего расследования об отравлении Алексея Навального Константин Кудрявцев, передает "Медиазона". Несколько часов женщина просидела в каршеринговом автомобиле, заблокированная полицейскими машинами. Для того, чтобы быть задержанной, ей хватило просто выйти из салона. На нее, по словам полицейских. поступила жалоба из квартиры дома, в котором живет Кудрявцев.

Отметим, что наличие у Соболь несовершеннолетней дочери не позволяет поместить ее под административный арест.

Сегодня же, 21 декабря, Навальный выложил в интернет запись телефонного разговора с Кудрявцевым. На ней политик представляется помощником главы Совбеза Николая Патрушева и узнает детали августовского отравления, из-за которого он едва не лишился жизни. Кудрявцев и еще семь человек, связанных с ФСБ, как утверждается в расследовании Bellingcat, CNN и The Insider, входили в специальную команду, целью которого было устранение Навального. Президент Владимир Путин продолжает отрицать причастность РФ к инциденту.