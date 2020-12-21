НКО Пивоварова "Открытый Петербург" внесли в список иноагентов

Политик, директор "Открытой России" Андрей Пивоваров узнал от журналистов, что его некоммерческую организацию "Открытый Петербург" Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов.

"Трижды пригожинские упыри жаловались и не могли ничего найти, и вот под Новый год тайком что-то приняли. Я не получал уведомление о суде, заседание прошло без моего участия, что является прямым нарушением порядка судебного разбирательства", - рассказал он в Facebook.

Решение министерства Пивоваров будет обжаловать. Между тем, на сайте Минюста сказано, что помимо "Открытого Петербурга" список НКО-иноагентов 21 декабря пополнился петербургским благотворительным фондом "Гуманитарное действие", социально-ориентированной автономной НКО содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс плюс" и автономной НКО социально-правовых услуг "Акцент".

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