ФСБ назвала расследование Навального об отравлении подделкой

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что опубликованная 21 декабря запись разговора политика Алексея Навального с героем расследования ФБК и СМИ об отравлении оппозиционера является провокацией и подделкой, сообщает ТАСС.

"Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", - цитирует агентство представителя Федеральной службы безопасности.

В связи с публикацией записи телефонного разговора организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка, сообщили в ФСБ.

Напомним, сегодня оппозиционер опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который, как утверждает Навальный, может являться одним из героев расследования о его отравлении Константином Кудрявцевым. Представившись помощником главы Совбеза Николая Патрушева, Навальный смог узнать от собеседника, что "операции" помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи.

После публикации записи возле дома, где якобы проживает Кудрявцев была задержана сторонница Навального Любовь Соболь, как утверждается по жалобе местного жителя. Адвокатов к ней не пускают, что именно вменяют оппозиционерке пока неизвестно.