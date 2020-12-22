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9:27

Гордума Екатеринбурга приняла отставку мэра Александра Высокинского

фото ЗакС политика Гордума Екатеринбурга приняла отставку мэра Александра Высокинского

Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили отставку мэра Александра Высокинского, информирует Ura.ru.

Свой пост управленец решил покинуть из-за предложения перейти на работу в правительство региона, где его ждёт должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Этот пост ранее занимал Алексей Орлов, который, в свою очередь, теперь является и.о. мэра Екатеринбурга.

В ходе заседания депутаты поинтересовались у Высокинского, пойдёт ли он на грядущие выборы в Госдумы, однако чиновник сообщил, что примет данное решение после консультации с "Единой Россией".

Добавим, прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 году. Таким образом, Высокинский стал первым мэром уральской столицы, избранным депутатами горсовета. Протестуя против этой законодательной реформы, предшественник Высокинского Евгений Ройзман досрочно сложил с себя полномочия.

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