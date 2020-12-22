Гордума Екатеринбурга приняла отставку мэра Александра Высокинского

Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили отставку мэра Александра Высокинского, информирует Ura.ru.

Свой пост управленец решил покинуть из-за предложения перейти на работу в правительство региона, где его ждёт должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Этот пост ранее занимал Алексей Орлов, который, в свою очередь, теперь является и.о. мэра Екатеринбурга.

В ходе заседания депутаты поинтересовались у Высокинского, пойдёт ли он на грядущие выборы в Госдумы, однако чиновник сообщил, что примет данное решение после консультации с "Единой Россией".

Добавим, прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 году. Таким образом, Высокинский стал первым мэром уральской столицы, избранным депутатами горсовета. Протестуя против этой законодательной реформы, предшественник Высокинского Евгений Ройзман досрочно сложил с себя полномочия.