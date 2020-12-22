Смольный пришлет многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами деньги на подарки

Петербургские семьи, в которых есть три и более ребенка или дети-инвалида, получат к Новому году деньги на подарки, сообщил 22 декабря на заседании городского правительства председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Он пообещал, что будет направлено по 3 тысячи рублей на ребенка. Деньги придут на банковские карточки. Ржаненков отметил, что родителям не придется никуда идти. Направить средства обещано в течение 1-2 дней.

Из разговора Ржаненкова с губернатором Александром Бегловым следует, что выплата праздничных денег была инициативой градоначальника. По информации комитета по социальной политике, в Петербурге проживает 152 тысячи детей из многодетных семей.

Поддержать семьи с детьми-инвалидами Беглов распорядился уже по ходу заседания городского правительства.

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