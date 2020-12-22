"Ведомости": В обвинении по делу Сафронова нет упоминаний о его работе в "Роскосмосе"

В постановлении о привлечении экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене не идет речь о какой-либо его работе в Роскосмосе и упоминаний о его переходе туда в 2020 году, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

По данным издания, в постановлении указано, что Сафронова якобы привлекли к "негласному сотрудничеству" представители "разведывательной службы Чешской Республики <...> подконтрольной спецслужбам США" в 2012 году. Расследование связано с эпизодом 2017 года: по версии следствия, Сафронов через интернет якобы получил от представителя чешской разведки "зашифрованные задания, направленные на собирание и передачу информации в отношении военно-технического сотрудничества России со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке".

"Даже история про предполагаемую вербовку в 2012 г. является фоном. Сама по себе вербовка не образует состава госизмены. Состав преступления могут образовать только какие-то действия с информацией, например ее передача иностранной спецслужбе, и согласно предъявленному Сафронову обвинению, нашим оппонентам надо доказывать передачу информации в 2017 году", - пояснил адвокат Иван Павлов.

Имя "представителя иностранного государства", с которым должен был контактировать Сафронов, не указывается, а его причастность обосновывается двумя сообщениями "органов внешней разведки" России. По сведениям следствия, этот "представитель" "имеет специальную подготовку и причастен к деятельности иностранной спецслужбы", а собранные и переданные Сафроновым сведения "попали в распоряжение иностранных спецслужб".

Ранее президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что обвинения в "шпионаже", предъявленные Сафронову, связаны с "достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника Рогозина в правительстве, и в Роскосмосе", а не с журналистской деятельностью. На самом деле в "Роскосмосе" Сафронов работал лишь с мая 2020 года, ему вменяют эпизоды, якобы имевшие место в 2017 году, когда он работал спецкорреспондентом в "Коммерсанте". Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин https://www.zaks.ru/new/archive/view/207986узнал о "долгой" работе Сафронова у Рогозина из доклада следствия.

фото: Иван Сафронов / Facebook