Ежегодный съезд блокадников перенесли на май из-за коронавируса

Съезд Международной ассоциации блокадников, который традиционно проводят в Петербурге в конце января и приурочивают ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января), в 2021 году перенесут на май из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом на заседании городского правительства 22 декабря объявил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Чиновник допустил, что, в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации, мероприятие не удастся провести очно и весной.

Планируется, что 27 января пройдет несколько торжественно-траурных акций. Их планируется провести с соблюдением мер борьбы с эпидемией. В частности, будут отданы почести на Пискаревском кладбище и других памятных объектах.

Ожидается, что на Невский пятачок в Кировск отвезут только 10-12 ветеранов.

Ржаненков призвал волонтеров и депутатов всех уровней мобилизоваться и уделить внимание блокадникам, которые в январе будут вынуждены сидеть дома из-за действующих ограничительных мер.

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