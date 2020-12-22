СК изучает версию о суициде учёного-биолога Александра Каганского

Следователи не выявили причин, которые бы указали на причастность знакомого биолога Александра Каганского к его смерти, изучается версия о самоубийстве учёного, передает "Интерфакс".

По предварительной версии СК, мужчина погиб "в результате травм, полученных при падении с большой высоты".

"Следствием проводятся активные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Рассматриваются различные версии, в том числе версия суицида", - уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, в субботу, 19 декабря, под окнами высотки, расположенной в Калининском районе, было найдено тело 45-летнего профессора, директора центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ Александра Каганского.

Каганский – биолог с мировой известностью. Он участвовал в разработках лекарства от онкологии, в том числе работал с нобелевским лауреатом Питером Хиггсом. Последние годы трудился в Шотландии над вакциной от коронавируса.