Фанатов "Спартака" арестовали на сутки за фото с баннером у Эрмитажа

Куйбышевский районный суд 22 декабря назначил сутки ареста фанатам московского "Спартака" Павлу Плисову и Андрею Медведеву, которые 16 декабря сфотографировались на Дворцовой площади с баннером "Фанат не преступник. Правда за Амиго", сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Москвичей, развернувших транспарант у Эрмитажа, сочли участниками несанкционированного пикета. Им вменили нарушение правил поведения публичных мероприятий (ч.2 ст. 20.2 КоАП). Фанаты вину не признали.

Фотография на Дворцовой площади была сделана за день до выездной игры с петербургским "Зенитом". Амиго, в поддержку которого был сделан баннер, - прозвище заводящего "Спартака" Валерия Бевзя. Год назад, 4 декабря 2019 года, Петроградский районный суд Петербурга запретил ему в течение 1,5 лет посещать футбольные матчи. Поводом стали оскорбительные слоганы в адрес капитана "Зенита" Артема Дзюбы, которые, согласно решению суда, Бевзь позволил себе во время очередной встречи между петербургской и московской командами.

Фото: vk.com/ Supportets Group News | "Спартак Москва"