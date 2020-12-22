"Зацикленность на гульфиковой зоне": Песков – о беседе Навального с героем расследования о его отравлении

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал опубликованную накануне запись телефонного разговора между Алексеем Навальным и предполагаемым героем расследования об отравлении политика Константином Кудрявцевым, расшифровку ответа Пескова приводит "Медуза" в Telegram.

Песков заявил, что у Кремля "нету времени смотреть такие материалы", и на отсутствие работы там и так не жалуются. Однако Песков позволил себе "высказать личную точку зрения", которую он "обычно не высказывае, ибо не имеет на это право".

"В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее. Так, наверное, и нужно относится к этому", - заявил Песков.

Накануне Навальный опубликовал запись разговора, предположительно, с Кудрявцевым, которого в расследовании The Insider и Bellingcat называют одним из причастных к отравлению политика в августе. Представившись помощником главы Совбеза Николая Патрушева, Навальный смог узнать от собеседника, что "операции" помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи, а вещество из группы ядов "Новичок" могло быть нанесено на нижнее белье политика.

В ФСБ запись назвали подделкой, а публикацию расследования – провокацией, направленной на дискредитацию службы. Параллельно с этим вечером 21 декабря возле дома, где якобы проживает Кудрявцев была задержана сторонница Навального Любовь Соболь – по жалобе местного жителя. В итоге ее отпустили из отдела полиции без предъявления обвинения.