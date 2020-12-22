Госдума вывела экологов, благотворителей и ученых из-под действия закона об иноагентах

Госдума во втором чтении приняла законопроект об иноагентах, решив вывести из-под его действия организации и граждан, которые занимаются неполитической деятельностью, передает "Интерфакс".

Неполитической в этом случае будет считаться деятельность в сферах науки, культуры, искусства, здравоохранения, соцобслуживания, соцподдержки, защиты граждан, материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта, защиты экологии и благотворительности. Глава комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, что депутаты решили уточнить, что будет расцениваться как политическая деятельность, чтобы избежать необоснованного включения организаций в реестр иноагентов.

Также в законопроект ко второму чтению вошла поправка, согласно которой маркировать информацию об иноагентах должны будут только СМИ, а не блогеры и обычные граждане.

Закон об НКО-иностранных агентах действует в России с 2012 года. С 2014 года реестр "агентов" стал активно пополняться правозащитными и просветительскими организациями, у которых при проверках обнаруживались признаки иностранного финансирования и политической деятельности. На НКО ярлык иностранного агентства накладывает ряд ограничений в деятельности, а также обязывает их регулярно отчитываться о финансировании. Присвоение НКО статуса иностранного агента зачастую приводит к ликвидции деятельности этих организаций в России.