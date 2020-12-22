В Петербурге обманутому дольщику удалось отсудить 1,5 млн рублей неустоек

Купившему квартиру в долгострое петербуржцу удалось добиться выплаты 1,5 млн рублей неустоек, проинформировали в управлении ФССП.

При этом изначальная стоимость приобретённого жилья составляла 9,5 млн рублей.

Решение о выплате неустойки принял суд. После приставы заблокировали необходимую сумму на счетах застройщика и перевели её горожанину.

"Взыскатель заключил договор купли-продажи в строящемся доме на Варшавской улице с застройщиком. Мужчина выплатил полную стоимость квартиры в размере почти 9,5 миллиона рублей. Строительная компания не успела сдать объект в срок, и согласно решению суда должна была выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда", - указано в послании ФССП.

Добавим также, в ноябре петербургский глава Александр Беглов всё же посетил стойплощадку, где держали голодовку обманутые дольщики ГК "Норманн". Вскоре после его визита рабочие всё же вышли на достройку проблемных объектов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.