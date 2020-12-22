Беглов распорядился создать праздничный оперативный штаб

На период новогодних праздников в Петербурге будет действовать оперативный штаб по координации работы городских и федеральных служб. Соответствующее распоряжение дал губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 22 декабря.

- У нас впереди новогодние праздники. Нам нужно сделать все, чтобы позаботиться о горожанах на время этих праздников, - заявил глава города.

Штаб начнет работать 28 декабря 2020 года, а закончит 15 января 2021 года. Его цель - обеспечение бесперебойной деятельности колл-центров, лабораторий и медицинских учреждений для оказания помощи людям, оказавшимся в непредвиденной ситуации.

Ответственным за новый орган Беглов назначил вице-губернатора Евгения Елина. К 24 декабря он должен представить предложения по составу, регламенту и графику работы штаба.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.