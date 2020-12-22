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15:54

ТАСС: Замначальника отделения ФСО покончил с собой на севере Москвы

фото ЗакС политика ТАСС: Замначальника отделения ФСО покончил с собой на севере Москвы

В Москве покончил с собой замначальника одного из отделений Федеральной службы охраны, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным издания, тело нашли у дома 7 по улице Цандера (Останскинский район Москвы). Собеседник агентства сообщил, что умерший подполковник, скорее всего, покончил с собой. По словам источника, в квартире найдена предсмертная записка, из которой следует, что тот ушел из жизни "по личным причинам, не связанным со службой". Начата доследственная проверка.

Это второй случай самоубийства среди работников ФСО за последний месяц. 30 ноября свел счеты с жизнью сотрудник ФСО во время службы в Кремле.  

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