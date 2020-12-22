Журнал "Огонёк" выпустил последний номер: просуществовавший 120 лет проект закрывается

В редакции журнала "Огонёк" оповестили о закрытии издания в бумажном и онлайн форматах, следует из соответствующего заявления, опубликованного на сайте "Коммерсанта".

Последний печатный номер сошел с конвейера днем ранее, 21 декабря. На грядущей неделе журнал перестанет существовать и в онлайне.

Начиная с 2009 года периодику выпускал ИД "Коммерсант".

"Что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год, - интрига. Поскольку сотрудников „Огонька" известили об увольнении „в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры" ИД, напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД „Коммерсант" места не нашлось. Найдется ли где-нибудь еще - вопрос открытый", - сообщили в редакции "Огонька", подчеркнув, что коллектив издания со своими постоянными читателями не прощается.

Следует напомнить, что первый номер еженедельника увидел свет ещё в 1899 году.