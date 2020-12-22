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17:41

У Смольного спросили разрешение на возведение 460-метрового небоскрёба в Московском районе

фото ЗакС политика У Смольного спросили разрешение на возведение 460-метрового небоскрёба в Московском районе

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал предложение об изменении предельных параметров разрешенного в городе строительства. Речь, в частности, идёт о желании возвести на месте гостиницы "Россия", расположенной на площади Чернышевского в Московском районе, 460-метровый небоскрёб.

С сегодняшнего дня стартуют общественные слушания по проекту: завершено обсуждение должно быть 31 декабря.

В случае, если Смольный даст добро на строительство, на юге Петербурга может появиться небоскрёб, чья длина сопоставима с 462-метровым "Лахта Центром".

Предположительно, инвестировать проект могут структуры, близкие к акционерам гостиничной группы "Каротекст". Ими в разных долях и формах контролируются гостиницы "Россия", "Выборгская" и пансионат "Балтиец".

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