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17:58

Путин подписал закон о неприкосновенности бывших президентов России

фото ЗакС политика Путин подписал закон о неприкосновенности бывших президентов России

Президент Владимир Путин подписал законопроект, гарантирующий неприкосновенность бывшим главам государства и членам их семей, документ публикован на портале правовой информации.

Согласно законопроекту, бывший президент России не может быть привлечен к административной и уголовной ответственности после окончания своих полномочий. Экс-глав государства не могут задержать, арестовать, прийти к ним с обыском, устроить им допрос или личный досмотр.

Исключение составят обвинения в совершении тяжких преступлений. В этом случае две трети депутатов Госдумы должны будут проголосовать за их предъявление, затем Верховный и Конституционный суд дадут свои заключения, и только после этого бывшее первое лицо может быть лишено неприкосновенности двумя третями голосов Совфеда.

Ранее Путин подписал законопроект, который устанавливает право экс-президентов пожизненно становиться сенаторами. Пока этими правами может воспользоваться лишь Дмитрий Медведев, который был президентом с 2008 по 2012 годы.

ЗАКС.Ру в конце ноября спрашивал депутатов Госдумы, зачем бывшим президентам такие гарантии. К примеру, единоросс Михаил Романов отметил, что "всякое бывает".

фото: пресс-служба Кремля

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