Отельеры Петербурга оценивают "новогодние" потери бизнеса в 800 млн рублей

Петербургские владельцы гостиничного бизнеса извещают о массовых отказах от бронирований номеров на грядущие новогодние каникулы.

Совокупные финансовые потери отрасли оцениваются в 700-800 млн рублей, поделился директор представительства Федерации рестораторов и отельеров в Северной столице Александр Марков.

"Отказ от бронирования на новогодние праздники в гостиницах Санкт-Петербурга доходит до 95%. Прямые потери только на новогодние праздники - 700-800 млн рублей", - цитирует Маркова "Деловой Петербург".

Ранее, напомним, стало известно, что российские туристы не желают приезжать в город на Неве на новогодние праздники: совокупная стоимость аннулированных поездок оценивается в 222,7 млн рублей.