Суд оставил Абызова в СИЗО по делу о мошенничестве до марта

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову до 25 марта 2021 года, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Кроме Абызова, в СИЗО до этого срока останутся и другие фигуранты его дела о мошенничестве.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. По версии следствия, он также подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" взяткой, чтобы те сообщили потенциальному покупателю пакета акций значимую информацию о деятельности компании.

Ранее Гагаринский суд Москвы в октябре взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.