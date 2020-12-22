Полиция у Гостиного двора реагирует на людей, держащих в руках трусы с надписями

В центре Петербурга, у Гостиного двора, 23 декабря в ходе одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального два человека растянули в руках трусы, чтобы поиздеваться над ФСБ.

У активистки, представившийся Людмилой, были трусы с гульфиком и сделанной от руки надписью "Новичок". Полицейские переписали её паспортные данные и предупредили о правилах проведения одиночного пикета. В частности, ей не разрешили передвигаться, пока она не свернёт "средство агитации".

Ещё один петербуржец по имени Антон не стал наносить надписи на семейные трусы, которые он демонстрировал вместо плаката. Полицейские к нему не подошли. Молодой человек свободно передвигался вдоль Гостиного двора, держа в руках элемент нижнего белья.

Всего в акции у Гостинки приняли участие порядка 15-20 человек, попеременно стоявших с плакатами. Полицейские переписывали их паспортные данные, предупреждали об ответственности, но никого не задержали.

Сергей Еремеев