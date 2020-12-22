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20:56

Беглов рассказал оперштабу об отсутствии проблем с лекарствами в больницах Петербурга и тестах на коронавирус

фото ЗакС политика Беглов рассказал оперштабу об отсутствии проблем с лекарствами в больницах Петербурга и тестах на коронавирус

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о положении дел с эпидемией коронавируса по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в России, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что стационары города полностью обеспечены лекарствами от коронавируса, и запас основных препаратов пополняется каждую неделю. Он отметил, что аптеки города должны в полном объеме иметь препараты для лечения COVID-19, гриппа и ОРВИ, а также средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства.

Отдельно Беглов отчитался о ходе вакцинации от коронавируса. По его данным, уже привиты 1035 человек, полностью вакцинация завершена в 179 случаях. Всего Петербург получил 7 592 дозы вакцины "Спутник V" и еще тысячу – "ЭпиВакКорона", развернуты 20 пунктов вакцинации.

С начала эпидемии в Петербурге проведено 5,753 млн тестов на коронавирус, сообщил Беглов. По его словам, в среднем каждый день проводится более 40 тысяч тестов, максимум – более 44 тысячи. Губернатор отметил, что Петербург укладывается в нормативы по срокам выдачи результатов теста – не более двух суток.

На 22 декабря в Петербурге, по данным оперштаба, коронавирусом болеют 80,4 тысячи петербуржцев.


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