"Федеральная стирка белья": В Петербурге пикетировали с трусами в руках

У Гостиного двора состоялась серия одиночных пикетов петербуржцев, впечатленных последними новостями на тему отравления Алексея Навального. Люди стояли не только с плакатами, но и с трусами в руках. Полиция расценивала как средство агитации не каждый элемент нижнего белья.

Еще днем во вторник, 22 декабря, режиссер Виталий Манский вышел к главному зданию ФСБ на Лубянке с синими семейными трусами вместо плаката. Таким образом работник киноискусства выразил потрясение расследованием Алексея Навального о возможной причастности сотрудников спецслужбы к его отравлению. Когда в протестных Telegram-каналах появился призыв ко всем неравнодушным вечером выйти к Гостиному двору, было очевидно, что кто-то захочет повторить этот перформанс.

Трусы стали мемом после последнего видео Навального, в котором тот говорит по телефону с человеком, являющимся, как утверждает оппозиционер, героем резонансного расследования. Из содержания пранка следует, что вещество "Новичок" якобы могли нанести на внутренний шов трусов политика, называлось даже конкретное место - гульфик - и цвет нижнего белья - синий. Позже собеседник Навального признался, что его коллеги стирали эти трусы, чтобы смыть следы вещества. В ФСБ выложенный в сеть разговор назвали подделкой.

Уже второй день по интернету ходят шутки и картинки, которые высмеивают ситуацию, описанную в ролике Навального, и даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о "гульфиковой зоне".

Тема нижнего белья обыгрывалась уже на первом плакате, поднятом во время вечерних пикетов у Гостиного двора: "ФСБ - трусы". Державшая его активистка воздержалась от комментариев, сказав журналистам, что написала все, что считает нужным сказать.

Не успела она свернуть плакат, а троллинг продолжился. Два парня развернули две пары семейных трусов в синюю клетку.

- У нас гульфиков нет, к сожалению, но трусы синие, - констатировал один из них, представившийся Антоном. - Чтобы Владимир Владимирович на совещании на нас посмотрел и насладился. И Бортников тоже.

Антон еще полтора часа ходил с трусами в руках вдоль Гостиного двора. Сотрудников полиции, переписывавших паспортные данные пикетчиков и предупреждавших их об ответственности, он не заинтересовал. А вот еще одну активистку, растянувшую нижнее белье наподобие плаката, они приравняли к участнице публичного мероприятия. Все потому, что на трусах, которые держала в руках девушка был не только гульфик, но и сделанная от руки надпись "Новичок".

- Полицейский сказал, что это средство агитации. Поэтому он попросил меня не передвигаться, не делать ни одного шага ни вперед, ни вправо, ни влево, - рассказала ЗАКС.Ру пикетчица, представившаяся Людмилой.

Сторонник "Открытой России" Павел Чупрунов принес с собой плакат "Федеральная стирка белья".

- Этот плакат демонстрирует то, что ФСБ в нынешнем ее виде не выполняет те обязанности и [не оказывает] ту защиту, которую она может оказывать нашему обществу. Вместо этого она выполняет какие-то частные заказы и стирает чье-то нижнее белье, - заявил активист.

За время акции с плакатами (или трусами) успели постоять 15 человек, большинство из них не имеет отношения к петербургскому штабу Навального. Полиция вела себя корректно. Задержанных не было.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников