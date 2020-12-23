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9:32

Государство откажется от контрольной доли в Первом канале

фото ЗакС политика Государство откажется от контрольной доли в Первом канале

Президент Владимир Путин подписал указ, предполагающий снижение доли государства в уставном капитале Первого канала с 51% до не менее 34%, документ опубликован в справочной правовой системе "Консультант плюс".

Согласно документу, это будет сделано путем дополнительного выпуска акций и их продажи негосударственным акционерам для "повышения финансовой устойчивости" АО "Первый канал". Также указ исключает телеканал из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.

В Минцифры сообщили, что Первый канал останется одним из ключевых медиаактивов государства, передает "Интерфакс". Госконтроль над ним будет не только гарантирован сохранением 34% акций в собственности, но и усилен путем внедрения механизма "золотой акции". Новым председателем совета директоров телеканала стал помощник президента Максим Орешкин.

АО "Первый канал" в последние несколько лет испытывал финансовые трудности. В 2019 году чистый убыток телеканала составил 4,15 млрд рублей, за год до этого - 6,8 млрд.

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