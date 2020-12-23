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10:34

Депутат-футболист Сысоев помог сборной Заксобрания победить команду Ленобласти

фото ЗакС политика Депутат-футболист Сысоев помог сборной Заксобрания победить команду Ленобласти

Член фракции ЛДПР Виктор Сысоев, до своего избрания в Заксобрание игравший в составе петербургского ФК "Динамо", 22 декабря сыграл в составе сборной городского парламента против команды из Ленобласти. Об этом 23 декабря объявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, поздравляя молодого депутата с днем рождения в начале пленарного заседания.

По словам Макарова, Сысоев помог одержать победу. Однако особенно спикер отметил игру сенатора Андрея Кутепова, который, по его словам, забил два гола.

- Опыт должен доверять молодым, - заявил Макаров, поздравляя Сысоева.

Председатель парламента поблагодарил коллегу из ЛДПР за то, что тот очень старается в своей парламентской деятельности.

Сергей Еремеев


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