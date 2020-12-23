Тихонова и Вишневский попросили Беглова повлиять на судьбу Охтинского мыса

Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 декабря утвердило запрос депутатов Надежды Тихоновой ("Справедливая Россия") и Бориса Вишневского ("Яблоко"). Они попросили губернатора Александра Беглова выкупить или выменять территорию Охтинского мыса, чтобы создать там открытый археологический музей.

Сейчас место, где когда-то располагались крепости Ландскрона и Ниеншанц, находится в собственности "Газпром нефть". Корпорация планирует построить там бизнес-центр. Архитектурную концепцию разработала японская компания Nikken Sekkei. Против этого объекта выступают градозащитники и истории.

В середине декабря об идее археологического музея на Охтинском мысе одобрительно отозвался Владимир Путин во время встречи с членами президентского Совета по правам человека. Он пообещал обсудить этот вопрос с собственниками земельного участка и с городским руководством.

Депутаты спросили Беглова о его отношении к идее создать музей на основе ландшафтного парка.

Сергей Еремеев

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