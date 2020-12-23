ТАСС: Мэр Томска Кляйн стал фигурантом нового дела о превышении полномочий

В отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным издания, новое дело связано с незаконным выделением участка дочери Кляйна.

Пока Кляйн арестован по другому делу о превышении полномочий. По версии следствия, он путем махинаций и внесения ложных сведений в реестр помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, которая прилегала к заводу "Томское пиво". Кляйн был гендиректором этого предприятия, а после его ухода в 2013 году этот пост заняла его жена Галина.

Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До этого он также был депутатом Томской областной думы.