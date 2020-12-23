Коронавирус унес жизнь супруги Георгия Полтавченко

Жена бывшего петербургского губернатора Георгия Полтавченко, Екатерина Полтавченко, ушла из жизни после осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает "Российская газета". Издание ссылается на Объединенную судостроительную корпорацию, в которой сейчас работает бывший глава города.

Отмечается, что женщина вела непубличный образ жизни и что их брак с Полтавченко, в котором в 1985 году родился сын Алексей, был счастливым.

За прошедшие сутки всего в Петербурге умерло 75 граждан с коронавирусной инфекцией.

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