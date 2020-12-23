18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:23

Госдума окончательно приняла закон о физлицах-иноагентах

фото ЗакС политика Госдума окончательно приняла закон о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о регулировании деятельности иноагентов, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, иноагентами будут признаваться незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это деньги из-за рубежа. Также иноагентами начнут признавать граждан, которые занимаются политдеятельностью в интересах иностранных источников или целенаправленно собирают сведения в области военной или военно-технической деятельности РФ, если такие данные "при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".

Накануне из-под действия закона решено было вывести организации и граждан, которые занимаются неполитической деятельностью. Иноагентами не смогут быть признаны организации, чья деятельность касается сфер науки, культуры, искусства, здравоохранения, физкультуры, экологии и других.

Закон об НКО-иностранных агентах действует в России с 2012 года. С 2014 года реестр "агентов" стал активно пополняться правозащитными и просветительскими организациями, у которых при проверках обнаруживались признаки иностранного финансирования и политической деятельности. На НКО ярлык иностранного агентства накладывает ряд ограничений в деятельности, а также обязывает их регулярно отчитываться о финансировании. Присвоение НКО статуса иностранного агента зачастую приводит к ликвидции деятельности этих организаций в России.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:29 Мундеп Владимирского округа предложила запретить катание на лошадях в центре Петербурга

13:26 Госдума одобрила идею блокировать в РФ иностранные сайты за за цензуру против россиян и СМИ

12:57 Бывшего главного редактора сайта "Единой России" нашли мертвым в Москве

12:35 Суд прекратил дело активистки Апахончич об участии в "вульва-балете" в поддержку Юлии Цветковой

12:00 Госдума одобрила запрет на митинги у зданий экстренных служб и иностранное финансирование

10:56 ТАСС: Мэр Томска Кляйн стал фигурантом нового дела о превышении полномочий

10:22 Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся из армии

9:32 Государство откажется от контрольной доли в Первом канале

22 декабря, 20:24 Сотрудники пришли с обысками к матери Верзилова, живущей в Тверской области

22 декабря, 19:35 Смольный отдал Музею городской скульптуры помещение в переулке Джамбула


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:55 По показаниям Тесака в России задержали шестерых неонацистов

14:25 В наркологических клиниках Петербурга усовершенствовали оборудование

14:02 В Петербурге окончательно утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса в пандемию

13:59 Хинштейн вступил со Шнуровым в стихотворную перепалку из-за законопроекта о соцсетях

13:53 МВД начало проверку задержания Плющева и Фельгенгауэр во время работы на пикетах

13:40 Шишкина просит Беглова помешать строительству небоскреба на площади Чернышевского

13:29 Муниципал: Мундеп Владимирского округа предложила запретить катание на лошадях в центре Петербурга

13:26 Госдума одобрила идею блокировать в РФ иностранные сайты за за цензуру против россиян и СМИ

13:03 Макаров пообещал, что депутаты-единороссы будут работать все новогодние каникулы

13:00 Макаров назвал два главных слова 2020 года

12:59 Памфилова уверена в возможности провести всероссийское онлайн-голосование в 2024 году

12:57 Бывшего главного редактора сайта "Единой России" нашли мертвым в Москве

12:35 Суд прекратил дело активистки Апахончич об участии в "вульва-балете" в поддержку Юлии Цветковой

12:26 Вместо части парка Интернационалистов в перечень ЗНОП Петербурга хотят включить придомовые газоны

12:26 Музей истории Петербурга решил отказаться от здания Конюшенного ведомства

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru